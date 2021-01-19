Новый избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выдвинул на пост помощника главы американского министерства здравоохранения Рейчел Левин. В случае утверждения кандидатуры Левин станет первым в истории страны трансгендером в администрации. Об этом во вторник, 19 января, пишет газета Washington Post.- Доктор Рейчел Левин сможет обеспечить устойчивое лидерство и необходимый опыт, которые нам в настоящее время крайне необходимы для преодоления эпидемии коронавирусной инфекции в США, - цитирует издание заявление Джозефа Байдена.Сейчас Рейчел Левин возглавляет департамент здравоохранения в штате Пенсильвания. Если она перейдет на федеральный уровень здравоохранения, то будет курировать ключевые подразделения и программы американского Минздрава.Отмечается, что Рейчел Левин окончила Гарвард-колледж. Пол она изменила девять лет назад.