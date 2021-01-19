В Соединенных Штатах считают, что действия Китая в отношении уйгуров являются «геноцидом» и преступления против человечности. Об этом во вторник, 19 января, говорится в заявлении американского государственного секретаря Майка Помпео.- После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году Китай совершал преступления против человечности в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, я пришел к выводу, что КНР также осуществляла геноцид местного населения в данном регионе, - говорится в заявлении.Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны – уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. Власти КНР заявляют, что там действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В 2018 год комиссар ООН по правам человека сообщил, что у них в распоряжении имеются данные о нескольких миллионах уйгуров, которых якобы незаконно удерживают в лагерях СУАР и принуждают отказываться от ислама. Власти Китая многократно опровергали данную информацию.ПО ТЕМЕВоспитанники «лагерей для уйгуров» в Китае: Раньше мы были мусульманами, а теперь пересталиКорреспондент «КП» Эдвард Чесноков первым из российских журналистов побывал в так называемых «центрах повышения квалификации для малых народов» на северо-западе КНР (подробности)