В российской столице на текущий 2021 год уровень прожиточного минимума на душу населения составит 18 029 рублей. Об этом во вторник, 19 января, говорится в постановлении, подписанном московским мэром Сергеем Собяниным. Документ опубликовали на официальном сайте градоначальника.- Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год в расчете на душу населения 18 029 рублей, - говорится в постановлении.Уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения российской столицы в текущем году составит 20 589 рублей, для пенсионеров - 13 496 рублей, а для несовершеннолетних детей - 15 582 рубля.Напомним, накануне глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в России на 2021 год. Показатель составит 11 653 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля, для детей - 11 303 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля.