Умер Борис Пастухов, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, экс-депутат российской Государственной думы и дипломат. Его не стало на 88-м году жизни. Об этом сообщил профессор Виталий Арсентьев на своей странице в Facebook во вторник, 19 января.- Центральный Совет общероссийской общественной организации \\"Воспитанники комсомола - Моё Отечество\\" с прискорбием сообщает, что сегодня после тяжелой болезни скончался Борис Николаевич Пастухов. Глубоко и неутешно скорбим...Всех нас - его друзей, воспитанников, товарищей и коллег потрясло это известие. Выражаем искренние душевные соболезнования родным и близким нашего выдающегося ветерана комсомола, - сообщил политолог.Виталий Арсентьев уточнил, что Бориса Пастухова не стало сегодня во второй половине дня. Бывший депутат и дипломат умер в больнице в Москве после продолжительного заболевания.Борис Пастухов работал в системе ВЛКСМ, прошел путь от второго секретаря Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы до первого секретаря ЦК ВЛКСМ. В 1980-х стал руководителем Госкомитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, после занимал пост советского посла в Дании, а затем – в Афганистане. После возвращения в Москву Борис Пастухов был назначен заместителем министра иностранных дел, а в 1998 году – министром по делам СНГ.В 2010 год Борис Николаевич стал старшим вице-президентом Торгово-промышленной палаты и советником главы Центра международной торговли Торгово-промышленной палаты России. Был удостоен Орденов «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, а также множеством других госнаград, в том числе иностранных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Пастухов: Когда распался Союз, я в Кабуле выпил водкиБывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ (с 1977 по 1982 годы) вместе с «КП» вспомнил самые яркие эпизоды комсомольской биографии - нашей страны и своей собственной - в последнюю треть 20 века (подробности)