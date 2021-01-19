Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел объявила о своей отставке. Соответствующее заявление она сделала во вторник, 19 января, за сутки до инаугурации нового избранного американского президента Джозефа Байдена.- Возглавлять ЦРУ – эту удивительную организацию – было для меня величайшей честью. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой, - говорится в письменном заявлении Джины Хаспел, распространенном агентством.Джина Хаспел стала первой женщиной, занявшей должность директора ЦРУ. Она возглавляла разведывательное управление с 2018 года.Как сообщал сайт kp.ru, сам Байден выдвинул на должность главы ЦРУ бывшего посла в России, дипломата Уильяма Бернса. Республиканец назвал его «образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене, который не первый год обеспечивает безопасность США и американцев». Он может вступить в должность, если его кандидатуру утвердит сенат Соединенных Штатов.