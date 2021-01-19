Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН направил в российское министерство здравоохранения все документы, которые необходимы для регистрации вакцины от коронавируса. Об этом во вторник, 19 января, в интервью агентству ТАСС сообщил гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.- В Министерство здравоохранения уже направили пакет необходимых документов для регистрации разработанной нами вакцины от коронавируса, - сообщил член-корреспондент Российской академии наук.Препарат станет третьей вакциной российского производства, которая получит регистрацию.Как ранее писал сайт kp.ru, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, третью российскую вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать 16 февраля текущего года. Препарат «Ковивак», разработанный учеными центра Чумакова», может храниться при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.