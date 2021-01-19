Двенадцать служащих Национальной гвардии США отстранены от участия в инаугурации избранного американского президента Джозефа Байдена, двое из них за связи с экстремистскими группировками. Об этом сообщил американский генерал Дэниел Хокансон на брифинге для прессы в Пентагоне во вторник, 19 января.- Меня не беспокоит большая часть нашей организации. Если вы посмотрите на 25 тысяч человек, мы выявили 12 человек, двое из них за связи с экстремистскими группировками, остальных просто проверяют, - сказал Хокансон. Он отметил, что, возможно, некоторые из них не имеют отношения к чему-либо предосудительному, однако провести проверку все-таки необходимо.Как сообщал сайт kp.ru, после беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия сторонниками Трампа власти Соединенных Штатов решили подстраховаться и позаботиться о безопасности в преддверии инаугурации Байдена. В американскую столицу направили около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии страны, которые должны будут обеспечивать порядок в городе в день, когда демократ вступит в должность президента. Инаугурация Байдена состоится завтра, 20 января.Представители Пентагона ранее подтвердили, что прибывшие в Вашингтон для обеспечения безопасности главы государства военнослужащие проходят тщательную проверку спецслужб, в том числе ФБР.