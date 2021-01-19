Госдепартамент США прокомментировал отключение телефонных линий в российском генконсульстве в Нью-Йорке. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства заявила, что Россия не сообщала им ни о каких проблемах со связью и не обращалась за помощью по этому вопросу.«Российские власти не информировали госдепартамент и не запрашивали нашего содействия в связи с какими бы то ни было проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке», - приводит слова сотрудницы госдепа ТАСС.