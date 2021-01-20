Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заподозрила действующего президента страны Дональда Трампа в том, что «подстрекая» беспорядки в Вашингтоне 6 января, республиканец якобы действовал «по чьей-то указке». Поэтому демократка решила выяснить, не общался ли глава Белого дома перед штурмом Капитолия с президентом России Владимиром Путиным.«Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию», — заявила Хиллари Клинтон.По ее словам, она собирается получить записи всех переговоров главы Белого дома за этот день (6 января), чтобы изучить их и найти подтверждение своим подозрениям. Кроме того, Клинтон назвала своего бывшего соперника в избирательной гонке 2016 года «марионеткой», а его сторонников – «членами культа», которые «пренебрегают демократией», и призвала конгресс создать специальную комиссия для нового расследования «связей» Трампа с Россией, передает РИА Новости.Ранее спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что созвав «Марш за спасение Америки», Дональд Трамп сделал «самый большой подарок» российскому лидеру Владимиру Путину.К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в России уже говорили, что штурм Капитолия в Вашингтоне по давно сложившейся традиции «свалят» на Москву.