Уходящий президент США Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью, в которой заявил, что «молится за успехи» новой вашингтонской администрации. Выдержки из последнего выступления республиканца перед согражданами в качестве главы государства обнародовал Белый дом.В частности, Трамп сказал, что за время своего президентства он подтвердил «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом», а его команда сделала всё, «что намеревалась сделать, и даже намного больше». По его словам, он стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн».Кроме того, Трамп рассказал американцам, что его президентская администрация «лидерство Америки» во всем мире, а также «вдохнула новую жизнь» в отношения с другими странами.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что всегда будет «стремиться остановить бесконечные войны».20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена.