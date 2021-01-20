Вероятный будущий госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы сенаторов в сенатском комитете по иностранным делам, где рассматривается его кандидатура на эту должность, заявил, что он поддерживает идею военной помощи Украине и поставки Киеву летального оружия.«Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде летальных вооружений», - сказал возможный преемник Майка Помпео.Он добавил, что «именно об этом писал в газете The New York Times около трех лет назад».Стоит отметить, что за два президентских срока Барака Обамы его администрация так и не приняла решения о поставках оружия Украине, а вот администрация Дональда Трампа начала предоставлять оружие Незалежной.Кроме того, кандидат Джо Байдена на пост главы госдепартамента заявил, что Россия представляет собой «вызов» США по многим направлениям, и «это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации».