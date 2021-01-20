Канцлер Германии Ангела Меркель объявила гражданам страны, что на совещании главами федеральных земель было принято решение продлить жесткие карантинные меры до середины февраля.«Мы должны продлить меры до 14 февраля», - сказала глава правительства ФРГ.Ангела Меркель отметила, что число новых заразившихся коронавирусом постепенно снижается, и это «дает повод для надежды», но расслабляться рано, поскольку теперь появилась новая опасность – еще более заразный штамм COVID-19. Поэтому немецкие власти считают, что смягчать условия карантина пока нельзя.«Мы понимаем, что эти меры требуют от граждан многого, но нужно продолжать думать наперед», - приводит слова Меркель ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее новую мутацию коронавируса обнаружили в одной из больниц Баварии, где ею заразились 73 человека – как персонал, так и пациенты. Сообщалось, что власти Германии могут обязать население вместо обычных защитных масок носить респираторы класса FFP2.