Комментируя очередные американские санкции, направленные против российского газопровода «Северный поток – 2», посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что попытки США помешать реализации проекта – «это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция».Таким образом, по мнению дипломата, с помощью угроз и обвинений Штаты пытаются заставить страны Европы покупать свое сырье.«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников», - приводит российское посольство слова Антонова на странице диппредставительства в Facebook.Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне США ввели санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который задействован в строительстве «Северного потока – 2» и его собственника – компании «КВТ-Рус», а также против компании «Рустанкер» и судна «Максим Горький».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольшие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).