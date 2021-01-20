Вероятный преемник Майкла Помпео на посту госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут стараться продлить двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.«Думаю, мы будем стремиться к продлению. Это то, чем избранный президент займется сразу же, как только вступит в должность», - сказал Блинкен, отвечая на вопросы сенаторов в сенатском комитете по иностранным делам, где рассматривается его кандидатура на пост главы госдепартамента.