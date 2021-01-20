Кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин заявил, что космические разработки России и Китая угрожают национальной безопасности Штатов, однако наша страна, по его мнению, остается «ключевым противником» США в космосе, а КНР – пока только «растущая угроза» для Штатов.Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы членов сенатского комитета по делам вооруженных сил. Отставной генерал подчеркнул, что «космос – это уже арена конкуренции великих держав», а «деятельность Китая и России в космосе представляет серьезные и растущие угрозы для интересов нацбезопасности США».«В то время как Россия является ключевым противником, Китай – растущая угроза», - считает Ллойд Остин, который при администрации Барака Обамы с 2013 по 2016 год возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США.Вероятный будущий глава Пентагона также уверен, что Штаты «должны использовать все средства национальной власти для противодействия влиянию России, Кубы и Китая» в Центральной и Южной Америке, передает ТАСС.