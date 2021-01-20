Поздним вечером во вторник, 19 января, прогремел взрыв на территории высшего военно-морского училища в ливийском городе Джанзур – одном из пригородов столицы страны Триполи. В результате, по предварительным данным, погибли не менее пяти человек, столько же получили ранения, сообщает местный портал Afrigatenews со ссылкой на Минздрав Ливии.Отмечается, что взрыв произошел на складе боеприпасов, который находится на территории училища, потом вспыхнул сильный пожар, огонь охватил часть кампуса.Среди погибших – два бригадных генерала Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа: ректор военного вуза Ахмед Айюб и его заместитель Салем Абу Салах.Издание отмечает, что взрыв произошел после встречи начальника штаба вооруженных сил ПНС с курсантами и их преподавателями офицерами.Напомним, как писал сайт kp.ru, год назад, в январе 2020-го, подверглось авиаудару военное училище в Триполи, тогда погибли 28 курсантов, еще 18 пострадали.