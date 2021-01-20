Уходящий президент США Дональд Трамп перед тем, как навсегда покинуть Белый дом, на прощание издал еще несколько указов.Одним из них он позаботился о проживающих на территории Штатов гражданах Венесуэлы. Документ на ближайшие полтора года запрещает депортировать из страны венесуэльцев или людей без гражданства, которые перед тем как прибыть в США жили в Боливарианской республике. Запрет не будет распространяться только на тех, кого американские власти считают преступниками, представляющими угрозу.Второй указ, подписанный Трампом меньше чем за сутки до окончания его президентских полномочий, предписывает рассекретить пока не обнародованные документы о слежке ФБР за его предвыборным штабом в 2016 году, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он неоднократно заявлял, что во времена президентства Барака Обамы спецслужбы шпионили за его предыдущей предвыборной кампанией, подозревая в «связях с Россией».К слову, накануне Трамп издал указ, запрещающий госзакупки российских и китайских беспилотников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто ждет Дональда Трампа после ухода: может лишиться жены и пенсииРазбираемся, что положено президенту Америки после окончания срока правления и с какими трудностями столкнется Дональд Трамп (подробности).