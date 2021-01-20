Кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин заявил, что он поддерживает идею военной помощи Украине, мало того – считает поставки ей оружия необходимыми, чтобы Вооруженные силы страны могли «сохранять территориальную целостность».По мнению отставного генерала, как раз сейчас соблюдается «хороший баланс» летальной и нелетальной помощи Киеву, которая соответствует потребностям ВСУ.Также Ллойд Остин заявил, что если сенат утвердит его кандидатуру на должность шефа Пентагона, он будет «решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России». Дескать, американское оружие нужно Незалежной «для самообороны».«Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными», - приводит слова будущего главы Пентагона ТАСС.Ранее, как писал сайт kp.ru, примерно то же самое о поставках оружия Украине заявил кандидат Джо Байдена на пост госсекретаря Энтони Блинкен.