Дональд Трамп, покидающий пост президента США, в день инаугурации 46-го главы государства Джозефа Байдена с утра вместе с супругой Меланьей улетит из Вашингтона в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго».«Президент и первая леди покинут Белый дом в 08:00 утра (16:00 мск – прим. ред.) и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)», - такие данные содержатся в графике республиканца, опубликованном пресс-службой Белого дома.Между тем, как писал сайт kp.ru, Трамп давно объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января. Напомним, торжественная церемония вступления демократа в должность главы государства начнется ровно в полдень по местному времени (20:00 мск), а на 13:00 (21:00 мск) в тот же день запланировано начало разбирательства в сенате по вопросу об импичменте Трампа.К слову, процедура смены президентов США полна традиций. Одна из них – оставлять записку своему преемнику. Например, Трамп нашел в одном из ящиков рабочего стола в Овальном кабинете послание от Барака Обамы, которое он назвал «прекрасным». А вот оставит ли он письмо Байдену, станет известно позже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто ждет Дональда Трампа после ухода: может лишиться жены и пенсииРазбираемся, что положено президенту Америки после окончания срока правления и с какими трудностями столкнется Дональд Трамп (подробности).