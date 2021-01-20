Экипаж самолета японской авиакомпании Japan Airlines был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за трещины в стекле кабины пилота, передает телеканал Asahi.По его данным, ранним утром в среду, 20 января, лайнер вылетел из столицы страны Токио и направлялся в северную префектуру Аомори. Однако уже в пути пилоты увидели трещину в стекле, поэтому командир экипажа ради безопасности пассажиров принял решение срочно возвращаться в воздушную гавань.На борту неисправного самолета в тот момент находились 55 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Лайнер запросил экстренную посадку и, выработав топливо, благополучно приземлился. Авиакомпания пообещала отправить пассажиров в пункт назначения другим рейсом.Напомним, сайт kp.ru писал о таком же случае с российским самолетом, направлявшимся из Санкт-Петербурга в Красноярск.