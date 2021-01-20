За минувшую неделю – с 11 по 17 января – из-за коронавируса в мире умерли почти 93,9 тысячи человек. Это рекордное количество смертей за семь дней с начала пандемии COVID-19.Такие данные отражены еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном утром в среду, 20 января.По информации ВОЗ, за указанный период в разных странах мира в общей сложности медики зафиксировали 93882 летальных исхода, что на девять процентов больше, чем на предыдущей неделе.Между тем, число заразившихся коронавирусом за прошлую неделю чуть меньше (на 6%), чем с 4 по 10 января: с понедельника по минувшее воскресенье было выявлено 4 725025 новых инфицированных.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Всерьез и надолго»: может ли коронавирус стать хронической болезньюУченые и врачи обсуждают хвост из неполадок со здоровьем, который может тянуться у пациентов вслед за перенесенным ковидом неделями и месяцами (подробности).МЕЖДУ ТЕМ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).