Последние новости на утро 20 января 2021 года. Уходящий президент США Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью, в которой заявил, что «молится за успехи» новой вашингтонской администрации. Уже сегодня он вместе с первой леди Меланьей навсегда покинет Белый дом, а место республиканца в Овальном кабинете займет демократ Джо Байден.В частности, Трамп сказал, что за время своего президентства он подтвердил «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом», а его команда сделала всё, «что намеревалась сделать, и даже намного больше». По его словам, он стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн». Напоследок подписал еще несколько указов.Кандидаты Джо Байдена на посты госсекретаря и министра обороны страны ответили на вопросы членов профильных комитетов сената. В частности, оба высказались за то, чтобы Соединенные Штаты продолжали помогать Украине оружием. Так, Энтони Блинкен, который может сменить Помпео в госдепе, напомнил, что он настаивал на этом еще три года назад, а будущий шеф Пентагона отставной генерал Ллойд Остин назвал военную помощь Незалежной «приоритетом».Тем временем посольство России направило в госдепартамент США ноту с требованием немедленно устранить проблемы со связью в российском генконсульстве в Нью-Йорке, где пару дней назад были отключены все городские телефонные линии. Ранее в госдепе заявили, что российская сторона не сообщала им ни о каких проблемах со связью и не обращалась за помощью по этому вопросу.И напоследок о «чуме XXI века». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшую неделю – с 11 по 17 января – из-за коронавируса в мире умерли почти 93,9 тысячи человек. Это рекордное количество смертей за семь дней с начала пандемии COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто ждет Дональда Трампа после ухода: может лишиться жены и пенсииРазбираемся, что положено президенту Америки после окончания срока правления и с какими трудностями столкнется Дональд Трамп (подробности).