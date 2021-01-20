Администрация избранного президента США Джо Байдена будет использовать все средства, чтобы остановить строительство газопровода \\"Северный поток - 2\\" и убедить зарубежные страны не поддерживать проект, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.- Избранный президент полностью согласен с вами, что \\"Северный поток - 2\\" - это плохая идея, - сообщил Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.Он также отметил, что если у США не получится убедить иностранных партнёров принять меры против строительства трубопровода, то Штатам придётся применить ранее неиспользованные инструменты.