Два раза в год тараканы максимально активизируются, и один из этих пиков скоро начнётся, сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.Специалист предупредила, что в многоквартирных домах активизация тараканов неизбежна, поскольку это один из циклов их размножения.- Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом, - заявила Рославцева в интервью радио Sputnik.