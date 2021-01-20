Банк \\"Траст\\" подал иск о невыплате процентов по кредитам к бизнесмену Александру Мамуту на сумму более одного миллиарда рублей, сообщил представитель \\"Траста\\". Общий долг компаний Мамута составляет около 23 миллиардов рублей, а основу долга формирует кинобизнес.- Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО \\"Синема парк\\" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года. Банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось, - передаёт ТАСС слова представителя банка.