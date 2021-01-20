Член Совета федерации Алексей Пушков назвал главную по его мнению ошибку президента США Дональда Трампа во время президента.- Он сделал ставку на голоса, и в этом была его ошибка. Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без, - сказано в сообщении Пушкова в его Telegram-канале.Сенатор также заявил, что протесты сторонников Трампа около здания Капитолия 6 января не могли остановить \\"американскую демократию, хоть в кавычках, хоть без\\".- Единственное, что произошло, - с неё спали некогда прикрывавшие её белые одежды, а затем, в течение нескольких дней, она вдруг стала неотличимой от диктатуры, - добавил Алексей Пушков.