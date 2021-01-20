Руководство новой администрации США считают вызовом для страны шаги и политику России. Они намерены уделять значительное внимание этому вопросу, сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.- Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, - один из тех, что являются неотложными. <...> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации, - рассказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.