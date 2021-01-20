Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника Стивена Бэннона, который вместе с тремя сообщниками обвиняется в растрате средств, которые по частной инициативе были собраны для строительства стены на границе США и Мексики. Несколько сотен тысяч долларов они потратили на себя из собранных 25 миллионов.Список помилованных в последний день работы Трампа на посту президента опубликован на сайте Белого дома.Кроме того, Дональд Трамп помиловал политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной.- Господин Эриксон был осуждён на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении, - сказано в заявлении Белого дома.При этом Дональд Трамп не стал освобождать от назначенного наказания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего агента АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена.