Более половины россиян не хотят введения "ковид-паспортов"

Почти 60% россиян выступили против введения "ковид-паспортов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины россиян выступили против введения специального "ковид-паспорта" для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавируса или переболел им, свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

Поддержали идею создания документа только 12% граждан, а 29% не могут ответить.

Среди россиян, которые уже перенесли COVID-19 или сделали прививку, против создания "ковид-паспортов" выступили 55%, а за - 18%, сообщает РИА Новости.

Своё решение респонденты объясняют тем, что важно сохранить врачебную тайну о наличии антител. За "ковид-паспорта" проголосовали те, кто должен регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока нет официальной позиции по введению ковид-паспортов, но обсуждаются различные варианты подобной идеи.