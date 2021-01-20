Мурашко: Свыше 375 тысяч доз «Спутника V» ввели в гражданский оборот

Министр здравоохранения сообщил, что власти продолжают наращивать поставки прививки в российские регионы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о поставках российской вакцины «Спутник V» в медучреждения страны.

"На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V", - передают РИА «Новости» слова министра.

Он также отметил, что власти продолжают наращивать поставки прививки в российские регионы.

Напомним, что вакцина от коронавируса "Спутник V" разработана учеными центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован летом 2020 года и стал первой в мире вакциной от коронавируса в мире. В первые недели после того, как президент России заявил о созданной вакцине, более 27 стран мира подали заявку на ее приобретение.

С 18 января по указу президента РФ в стране проводится массовая вакцинация населения.

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 96,6 млн заболевших коронавирусом, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн стали жертвами инфекции.