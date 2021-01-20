Трамп собирался создать новую политическую партию

Трамп собирался создать новую партию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которая могла быть названа "Патриотическая партия".

Этот вопрос был поднят среди его помощников и других приближенных лиц, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Отмечено, что создание такой партии потребует значительных затрат. У Трампа есть большое число сторонников, которые до его прихода к власти не имели отношения к Республиканской партии.

Ситуация относительно Трампа в последнее время напряженная. Даже его собственные сторонники стали обвинять президента в нестабильной ситуации в стране. Так, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл обвинил президента в провоцировании толпы 6 января.

Напомним, в день принятия Сенатом результатов президентских выборов, сторонники пока еще действующего президента ворвались в здание Конгресса и вступили в противостояние с полицией. В результате мятежа погибли четыре человека. Трампа обвинили в подстрекательстве и провокации толпы.