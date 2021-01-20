Психолог назвал минимальный возраст, когда женщина готова вступить в брак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог назвал идеальный возраст, когда женщина готова вступить в брак. К этому времени наступает психологическая зрелость и партнеры смогут наладить нормальные уравновешенные отношения.

Кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Сергей Молчанов уверен, что до 25-27 лет девушкам лучше не стремиться заводить семью, такие отношения будут сложными.

До этого возраста женщина ищет в муже отца, переносит на него фигуру зависимости с родителей или с какого-то другого прошлого романтического опыта.

- Обычно зрелость плюс-минус необходимого уровня достигается где-то в возрасте 25–27 лет. Если совпадает с моментом, что есть романтический партнер, он любим, это, наверное, некая оптимальная ситуация, — пояснил Молчанов в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что не вся прекрасная половина человечества взрослеет именно к этому возрасту. Бывает, что психологическая зрелость наступает раньше. А бывает и так, что данный рубеж преодолевается только после 30 лет.

Верхняя же граница вступления в брак для женщин отсутствует.

- Но лучше вступать в брак тогда, когда есть репродуктивная возможность родить ребенка, - заключил психолог.

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