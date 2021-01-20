Деревянные дома в скором времени начнут выдавать под ипотеку

В России могут начать выдавать ипотеку на деревянные дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России в скором времени могут начать выдавать ипотеку на деревянные дома.

«Мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов»,— сказала Абрамченко в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что первое прорабатываемое направление - это "индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога".

Абрамченко рассказала, что в России производством домокомплектов занимаются 65 компаний. И лишь три процента продукции собирается на территории страны.

Ранее эксперты отметили, что в 2020 году граждане России взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн ссуд на 4,3 трлн руб. При этом же и погашено рекордное число ипотек. В третьем квартале 2020 года объем досрочно погашенных ссуд достиг 0,5 триллиона рублей. При этом отмечено, что в 2021 году ожидается снижение объемов выдачи займов.