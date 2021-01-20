В Роскачестве рассказали, как можно следить за человеком через его смартфон

Россиянам рассказали о способах слежки через смартфон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следить за человеком через смартфон можно легальными или нелегальными способами. В Роскачестве рассказали, что можно узнать о человеке без его разрешения и ведома.

«Следить за человеком через смартфон можно легальными и нелегальными способами. Так, родители могут контролировать своего ребенка при помощи приложений для родительского контроля. Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки», - цитирует руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова «Российская газета».

Эксперт объяснил, что подобные программы, как легальные, так и мошеннические способны устанавливать, где находится человек, кому он звонит, какими приложениями пользуется.

Как правило, программы-шпионы попадают в смартфон как вирусы, и человек может даже не догадываться о них. При этом запустивший программу может узнать, где отдыхает владелец данного гаджета, с кем он обедает и даже какие вещи покупает.

«Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией. Рекламодатель, который будет показывать таргетированную рекламу, или злоумышленник, который воспользуется ею в своих интересах», - отмечает Куканов.

Эксперт рекомендуется каждый раз при установке новых приложений проверять доступ, который запрашивает та или иная программа, особенно, если в списке есть запрос на подключение к камере, микрофону, звонкам, а также доступ к изменению файлов в системе или отправки их через интернет.

«В том случае, если функциональность приложения очевидно не подразумевает использования этих возможностей, лучше откажитесь от установки этого приложения», - советует представитель Роскачества.

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