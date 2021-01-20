Совфед предложил провести слушания в ПАСЕ о нарушении прав русскоязычных на Украине

Совфед предлагает провести слушания о нарушении прав русскоязычных граждан Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ считает, что на Украине нарушаются права русскоязычных граждан и предлагает обсудить эту тему на площадках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в заявлении палаты, принятом в среду, 20 января.

"Совет Федерации выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины", - говорится в документе.

Напомним, 16 января 2021 года на Украине вступила в силу норма одиозного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг должны обслуживать потребителей на мове, в том числе предоставлять им и печатную информацию в том же формате.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко резко отреагировала на нарушения прав русскоговорящего населения.

"Налицо грубейшее нарушение прав человека, грубейшее нарушение европейских ценностей", - передает слова Матвиенко РИА Новости.

Она считает, что Европарламент, ПАСЕ, и другие европейские структуры должны немедленно отреагировать на данную ситуацию.

Спикер поручила законодателям на очередной сессии ПАСЕ и ОБСЕ в первую очередь рассмотреть эту тему с вынесением соответствующих решений.

Матвиенко считает, что Венецианская комиссия также не должна оставаться в стороне по этому вопросу.

Напомним, что после своего прихода к власти президент Украины Владимир Зеленский обещал рассмотреть и принять решение согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он отмечал, что сделает все, чтобы не ущемлять права и свободы граждан согласно Конституции страны. Спикеры палаты РФ подчеркивают, что президент не сдержал своего обещания.