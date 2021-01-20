В России выявили 21 тысячу новых заражённых коронавирусом

В Москве за сутки коронавирус нашли у 2 452 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России. У 11,6% из них не было никаких симптомов заражения COVID-19. За всё время эпидемии число заразившихся в России достигло 3,6 миллиона человек.

При этом за сутки выздоровели и выписались 25 290 человек, а всего вылечить от коронавируса врачи смогли уже более трёх миллионов человек с начала пандемии в стране.

Наибольшее число заражённых сегодня, 20 января, как и 19 января, зафиксировано в Санкт-Петербурге - 3 347 человек. В Москве за сутки тест на коронавирус оказался положительным у 2 452 человек. На третьем месте Московская область с 994 заболевшими.

Скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний ещё 597 человек. Всего жертвами коронавируса в России стали уже 67 220 человек.