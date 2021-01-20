Ученый рассказал, при каких условиях коронавирус может полностью исчезнуть

Эксперт рассказал, что необходимо для полной победы над коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полное исчезновение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 маловероятно. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов. Эксперт отметил, что наиболее вероятный вариант – это превращение коронавирса в сезонное заболевание.

«Как это произошло с вирусом гриппа, который рядом с человеком уже более 100 лет. Снизить летальность и предотвратить осложнения помогла именно вакцинация. Циркуляция стала сезонной, а новые штаммы - вполне прогнозируемыми», - цитирует ученого «Российская газета».

Балахонов добавил, что полное исчезновение коронавирсу возможно, но вряд ли это можно прогнозировать в ближайшем будущем. Для этого большая часть населения планеты должна обзавестись антителами к инфекции. В идеале, процент вакцинированных или переболевших должен приблизиться к 90%.

«Суммарно коллективный иммунитет складывается из постинфекционного, полученного в результате заражения, и вакцинального, сформировавшегося после иммунизации. Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70 процентов популяции, а еще лучше - до 90 процентов», - отметил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав получил документы для регистрации третьей российской вакцины от коронавирса. Медикамент представил Федеральный научный центр имени Чумакова, передает РИАМО.