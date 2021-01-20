"Справедливая Россия" планирует сменить название перед выборами в Госдуму

"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России" перед выборами в Госдуму Фото: REUTERS

Партия "Справедливая Россия" обсудила смену названия перед выборами в Госдуму, а также объединение с партиями "Патриоты России", возглавляемой Захаром Прилепиным и "За правду" во главе с Геннадием Семигиным. Для слияния трёх партий обсуждается название "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Вопрос нового названия стал самым конфликтным для партий, а главным противником смены названия выступает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, сообщает ТАСС. Миронов хочет, чтобы объединение работало под названием "Справедливая Россия".