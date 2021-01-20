Невролог объяснил, когда нельзя терпеть головную боль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал, когда ни в коем случае нельзя терпеть головную боль и на какие симптомы не стоит закрывать глаза.

Ситуации, когда в голов ощущается тяжесть или наоборот ноющая боль знакомы каждому. Многие привыкают и годами терпят даже сильные мигрени или становятся заложниками сильнодействующих препаратов, что позволяет только ненадолго справиться с проблемой.

Терпеть данную ситуацию нельзя, так как за ней могут скрываться серьезные проблемы.

Головная боль напряжения

Это часто встречающаяся боль. Ее причиной становится перенапряжение в шейном отделе позвоночника на фоне статичных поз, неправильно организованного рабочего места, переработки, постоянного стресса.

Даже сильная боль в таком случае лечится остеопатами и неврологами. Угрозы для жизни человека подобный недуг не несет.

Гипертонический криз

А данная разновидность боли может нанести серьезный вред здоровью человека. Гипертонический криз возникает из-за резкого скачка давления.

Как распознать гипертонический криз:

Внезапная боль, особенно если раньше ее не было

Учащение сердцебиения;

Затрудненное дыхание;

Потливость;

Красное лицо;

Покрасневшие глаза.

Первым делом нужно измерить давление, прекратить любую физическую активность и присесть отдохнуть.

- При таком состоянии растут риски инсульта и инфаркта. Если в течении часа давление не падает, то нужно вызывать скорую помощь. Если же состояние стабилизируется само, после обратиться к терапевту, - говорит врач в беседе с Пятым каналом.

Длительные головные боли

Если голова болит длительное время, а лекарства не могут справиться с болью, то ситуация указывает на изменения в кровотоке головного мозга.

- Одной из причин возникновения ситуации является онкология, - предупреждает Евдокимов.

Боли в пазухах

Их провоцирует гайморит, синусита и другие болезни. Если же к болям в пазухах присоединяется резкая боль при наклоне, то можно говорить о менингите или энцефалите.

- Еще одним симптом – высокая температура. Нужно срочно вызывать скорую помощь, - говорит врач.

Интенсивные головные боли

Это самый сложный случай, он возникает при воспалении троичного нерва или кластерной головной боли.

Застудить нерв легко, достаточно прогулки на холодном ветру, вечера на природе или нескольких минут на сквозняке.

Боль имеет изматывающий характер, не дает возможности спать, лежать, заниматься работой.

Лечением такого недуга занимается невролог.

- Все же, в 80% случаев встречается именно головная боль напряжения. Справиться с ней помогут изменение образа жизни, правильная осанка и своевременное лечение, - заключил эксперт.

Ранее российские ученые обнаружили вещество для обезболивания, которое не воздействует на опиоидные рецепторы. За счет этого препарат на его основе не будет вызывать привыкания, утверждают разработчики, пишет газета "Известия".