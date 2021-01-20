Премьер-министр Японии заявил о распространении суверенитета страны на южные Курилы

Премьер Японии считает необходимым решить вопрос о южной части Курил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы, поэтому Токио продолжает вести переговоры с Москвой по этому вопросу, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Он также добавил, что позиция правительства последовательна в утверждении суверенитета Японии над Южными Курилами, а также отметил, что Токио намерено продолжить развитие совместной с Россией хозяйственной деятельности на этой территории Курил, сообщает ТАСС.

Напомним, южная часть Курильских островов после окончания Второй мировой войны стала подконтрольной СССР. Япония утверждает, что острова принадлежат её территории, а Россия напоминает о своём суверенитете, закреплённом международными договорами.