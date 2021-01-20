Какими сферами жизни довольны россияне, выяснили социологи

Способы провести свободное время россияне оценили на 15 пунктов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения показал, какими сферами жизни россияне удовлетворены больше всего.

Отношения в семье, общение с друзьями и личная безопасность — топ сфер жизни, которыми довольны граждане нашей страны, следует из пресс-релиза, имеющемся в распоряжении kp.ru.

Причем взаимоотношения с родственники — это сфера наивысшей удовлетворенности россиян (88 пунктов, на 16 п. выше, чем в 2005 году).

На второй и третьей позиции — общение с друзьями и близкими (71 пункт) и личная безопасность (65 пунктов, +46 п. за 15 лет). Наши соотечественники также довольны климатом в месте их проживания (60 пунктов).

Следующим по списку идет статус в обществе: удовлетворенность им оценивают на 59 пунктов (+33 п. за 15 лет). Россияне также довольны творческой самореализацией — 45 пунктов (+51 п.). Здоровье и сфера здравоохранения удовлетворяют граждан РФ на 36 пунктов (+22 п. с 2005 года).

Экология заняла 30 пунктов. При этом возможность реализации своих личных целей респонденты оценили в 23 пункта (+26 п.).

Способы провести свободное время россияне оценили на 15 пунктов. Список завершила позиция материального положения (4 пункта, +35 п. с 2005 г.) , а также экономическая и политическая обстановка в стране (1 пункт, +32 п.).

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что всего лишь 13% россиян хотят, чтобы их дети жили в России.