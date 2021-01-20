Психолог рассказала, как справиться с тревожностью и плохим настроением

Психолог рассказала, как справиться с тревожностью и депрессией Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным социсследования, уровень тревоги у россиян вырос до 65% и достиг уровня первой волны коронавирса. Психолог Елена Тишкова объяснила, что беспокойство, как правило, вызывает нестабильная окружающая обстановка или бытовые неприятности.

«Грамотнее назвать это тревогой, которая появляется от навязчивых мыслей и страхов из-за коронавируса, проблем на работе и т. д. Сегодня абсолютно каждый чувствует себя в опасности, вот и страдает психическое здоровье», - цитирует специалиста «Российская газета».

Психолог добавила, что улучшить свое психологическое состояние можно несколькими способами, которые при этом не требуют больших усилий.

«Во-первых, важно прекратить общение с негативно настроенными людьми и жалобщиками. Во-вторых, у любого из нас есть такое состояние - я его называю "возращение домой", когда ты занимаешься любимым делом, которое почти не требует усилий. Порывшись в своей памяти и вспомнив о давнем увлечении (часто оно родом из детства), ты начинаешь снова радоваться жизни», - добавила Тишкова.

Эксперт отметила, что еще одним немаловажным пунктом является замена мыслей на конкретные действия. Важно хотя бы раз заставить себя начать действовать и это сразу же даст больше уверенности в себе, поможет повысить самооценку и улучшить психологическое состояние.