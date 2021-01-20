Минздрав получил документы для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной в центре Чумакова

Мурашко также сообщил, что более 375 тыс. двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса "Спутник V" введены в гражданский оборот с начала недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения получило пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса. Сейчас их направили на экспертизу, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также напомнил, что препарат, созданный Федеральным научным центром исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук, станет третьей вакциной от COVID-19, разработанной в России.

- Это цельновирионная инактивированная вакцина. Документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации, - рассказал Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов.