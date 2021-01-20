Песков рассказал, был ли телефонный разговор между Трампом и во время штурма Капитолия

Кремль отрицает разговор Трампа с Путиным во время штурма Капитолия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подкаст кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором обсуждался телефонный разговор действующего Дональда Трампа и президента России Владимира Путина во время штурма Капитолия 6 января.

- Не было, - ответил Песков на вопрос журналистов о том, состоялся ли телефонный разговор между лидерами России и США.