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Политика

Песков рассказал, был ли телефонный разговор между Трампом и во время штурма Капитолия

Пресс-секретарь президента России прокомментировал подкаст Хиллари Клинтон с Нэнси Пелоси
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кремль отрицает разговор Трампа с Путиным во время штурма Капитолия

Кремль отрицает разговор Трампа с Путиным во время штурма Капитолия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подкаст кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором обсуждался телефонный разговор действующего Дональда Трампа и президента России Владимира Путина во время штурма Капитолия 6 января.

- Не было, - ответил Песков на вопрос журналистов о том, состоялся ли телефонный разговор между лидерами России и США.