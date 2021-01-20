Умерла Ренита Григорьева, режиссёр и сценарист

Умерла режиссер фильма "Говорит Москва" Ренита Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Режиссёр, сценарист документального и игрового кино Ренита Григорьева умерла в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.

- На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны... Приносим соболезнования родным и близким, - сказано в сообщении на сайте.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, как Ренита Григорьева привезла в Барнаул рукописи Василия Шукшина, чтобы передать их в Шукшинский музей в Сростках.