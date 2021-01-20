Представитель ВОЗ планирует прививаться от COVID-19 в России

Мелита Вуйнович пройдет процедуру вакцинации, как только это станет возможно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила о своих планах сделать прививку от COVID-19.

"Я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно, в России", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.

Ранее Вуйнович уже заявляла о том, что хочет сделать прививку от коронавируса. При этом она отмечала, что производитель вакцины будет зависеть от страны, в которой она будет на тот момент находиться. Тогда председатель ВОЗ не исключила, что может привиться вакциной, которая будет в Сербии.

Напомним, что по указу президента, в России 18 января началась массовая вакцинация населения препаратом "Спутник V". Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в регионы страны отправлено свыше 375 тысяч доз лекарственного препарата, разработанного учеными центра имени Гамалеи.