Эксперты оценили, как запуск «Северного потока-2» скажется на Украине Фото: REUTERS

На Украине подсчитывают, как запуск «Северного потока-2» скажется на экономике страны. По оценкам главы Министерства финансов страны Сергея Марченко, ущерб от потери ресурсов и рабочих мест может составлять примерно полтора миллиарда долларов в год.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что сумма очень большая, но украинские власти говорят о ней спокойно, видимо для их бюджета это незначительная потеря. - Украина до конца не верила в «Северный поток — 2», считала все вымыслом. Также как и в крымский мост и другие российские проекты, - отметил Бредихин.

В свою очередь, политолог Владимир Карасев напомнил, что украинцы начали подсчитывать свой «ущерб» начиная с 2014 года.

Теперь же официальный Киев решил спилить ветку, на которой сидит. Стране придется втридорога платить за российский газ, поставляемый реверсом из Восточной Европы.

- После запуска «Северного потока-2» кормушка по распиливанию денег закроется и заявления, что Украина «бедная и несчастная из-за России», будут звучать громче и чаще, — заключил Владимир Карасев в беседе с ФАН.

«Северный поток — 2» позволит поставлять российский газ напрямую в Европу. Мощность газопровод из России в Германию составит 55 миллиардов кубометров в год.

США ввели санкции против строящего газопровод «Северный поток – 2» российского трубоукладчика «Фортуна», его владельца – компании «КВТ-Рус», а также против компании «Рустанкер» и судов «Максим Горький» и «Сьерра», которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом.

20 января в США состоится инаугурация нового президента Джо Байдена. Эксперты полагают, что при нем Штаты и Россия смогут вести конструктивный диалог о продлении договора СВН III, а вот что будет с "Северным потоком -2", пока не берутся строить предположения, пишет газета "Известия".