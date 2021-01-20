Лео Бокерия призвал не забывать о лечении других болезней в период пандемии коронавируса

Бокерия призвал не забывать о лечении других болезней на фоне пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В условиях пандемии коронавируса и загруженности системы здравоохранения важно обеспечить доступность врачебной помощи и для пациентов с другими заболеваниями. Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия отметил, что люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в лечении и наблюдении, как те, кто страдает от коронавируса.

«В этих условиях крайне важно, порой жизненно необходимо, обеспечить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи всем, кто в ней нуждается», — цитирует кардиохирурга телеканал «360».

Врач добавил, что в ряде случаев приостановка лечения может привести к угрозе для жизни пациентов. Именно поэтому сейчас необходимо предпринимать все усилия, чтобы восстановить объемы оказания профильной медпомощи, добавил Бокерия.

Напомним, ранее в ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в России. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала сложившуюся обстановку обнадеживающей, но добавила, что расслабляться пока рано, передает RT.