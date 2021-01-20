Матвиенко сообщила, что у нее выявлены антитела к СOVID-19

Матвиенко сообщила, что у нее выявлены антитела к коронавирусу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду, 20 января, что у нее выявлены антитела к коронавирусной инфекции.

"Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови - у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю", - заявила Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Согласно указу президента РФ с 18 января начался переход от масштабной к массовой вакцинации в стране. Прививка выполняется препаратом "Спутник V", который был разработан центром имени Гамалеи.

Напомним, что за все время пандемии в России специалисты провели свыше 90 миллионов тестов среди пациентов на выявление коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба в нашей стране выявлено 3 633 952 случая болезни, при этом 3 027 316 человек смогли справиться с инфекцией, жертвами коронавируса стали 67 220 пациентов.